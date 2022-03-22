В Киевской области пропал известный фотограф и журналист

Война в Украине продолжается уже почти месяц.

Особенно ожесточенные бои проходят под Киевом.

Именно там, в районе Вышгорода, в последний раз видели известного фотожурналиста Макса Левина.

Его друг Маркиян Лисейко рассказал, что Макс перестал выходить на связь 13 марта.

Именно в тот день он на своей машине поехал работать в зону боевых действий.

Левин известен своей работой с рядом популярных украинских и международных изданий.