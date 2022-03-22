В Киевской области пропал известный фотограф и журналист
Давно не выходил на связь.
Война в Украине продолжается уже почти месяц.
Особенно ожесточенные бои проходят под Киевом.
Именно там, в районе Вышгорода, в последний раз видели известного фотожурналиста Макса Левина.
Его друг Маркиян Лисейко рассказал, что Макс перестал выходить на связь 13 марта.
Именно в тот день он на своей машине поехал работать в зону боевых действий.
Левин известен своей работой с рядом популярных украинских и международных изданий.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Колос временно отпустил двух форвардов, три аренды Динамо. Кто покинул УПЛ и Первую Лигу из-за нападения России
- Морпехи, которые предназначались для штурма Одессы, уничтожены под Николаевом и Мариуполем
- Бывший тренер сборной Украины отказался от эвакуации из Сум
- Россияне выстрелили Буком из двора школы под Киевом. Правый сектор засек и уничтожил врага – ВИДЕО
- Святослав Вакарчук дал концерт на площади Львовского железнодорожного вокзала
- Златан Ибрагимович предстал в образе байкера на крутом мотоцикле. ФОТО
Новости по теме
- 01:03 Украинские Генштаб подвел итоги суток: разбитые танки, БМП, авиация и другие вражеские субъекты
- 00:43 Украинские Зеленский: У русских пилотов пустота вместо сердца. Вместо души. Вместо всего, что делает людей людьми
- 00:36 Украинские Спортивный юрист: Евросезон 2022/2023 может пройти без украинских клубов
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...