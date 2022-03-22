Рашисты начали расстреливать солдат, которые отказываются воевать

Российская армия начала расстреливать своих солдат, которые отказываются наступать на украинские позиции. Об этом сообщил советник главы офиса Президента Украины Алексей Арестович во время единого телемарафона.

"Те, кто остаются в составе российских вооружённых сил, остаются под влиянием. Они будут ехать, пока ими будут командовать. Когда взяли в плен, они становятся вежливыми и начинают понимать, что что-то не так. Те, кто ещё не воюет, в том числе беларусы, они очень хорошо понимают, что их тут ждёт и уклоняются всеми невозможными средствами.

Именно поэтому мобилизация проводится в "ЛНР" и "ДНР". Вчера был случай, когда расстреляли людей, когда они отказались идти в бой на украинские позиции. У них нет никакого военного опыта, им выдали по каске 43-го года.

Эти примеры нечеловечности, которые они проявляют не только к украинцам, но и к самим себе, показывают, с кем мы имеем дело", - сказал Арестович.