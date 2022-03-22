"Под Николаевом страшнее, чем в Чечне". Россияне с авиации снова скинули бомбы свои позиции

Гениальная работа российской авиации ещё на один шаг приблизила победу Украины в войне против Рашастана. В очередном перехваченном СБУ разговоре один из военных российской армии сообщил, что свои же стреляли по ним из авиации под утро.

"Короче, здесь п****ц. Наша колона поехала, расхреначили её. Опять "Град" её накрыл. Я подходил к медикам, говорю, есть что для обморожения. Они отвечают: "У нас только бинты". Обморожение ног у 50% личного состава. Мы "200х" не могли нормально отправить, они с нами дней пять катались. Мы вырыли окопы и в них живём.

Здесь Рязанцев рулит. Он на четвёртый день приехал и сказал: "Ни для кого не секрет, что до конца операции остались считанные часы". Вот эти часы до сих пор идут. Ребята подходят [с тыла], у них вместо бронепластин обычный кевларовый экран. Даже в Чечне такого не было. Там хоть ясно было.

На нас, свой самолёт авиабомбы скинул. Ахеренно. С добрым утром было. Дурдом.

По телевизору говорят, что мы продвигаемся. Да. Но мы сёла не зачищаем. Теперь же мы в круговой обороне, потому что по нам со всех сторон херачат", - сказал военный.