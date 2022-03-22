"На мой взгляд, это идет чистый геноцид". Ярмоленко - о войне в Украине

Вингер "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко высказался о войне в Украине, которую устроила рф.

"На мой взгляд, это идет чистый геноцид. Уничтожают украинских людей, вот и все. Стреляют по мирным жителям, детям, женщинам – это ужас. Я не знаю, как подобрать слова, можно ругаться матом? Могут смотреть дети, не хочется показаться невоспитанным.

Это чистые у*бки. Как можно людей назвать военным, мужчиной, когда ты стреляешь в детей и женщин, как это возможно? Не знаю, как описать эту нацию... Когда умирают невинные люди, а вы у себя в стране проводите концерт.

Как можно к этим людям нормально относиться? Я не говорю, что в россии все плохие люди. Я знаю многих - знающих, что происходит, как они реагируют на эту ситуацию. Но те люди, которые молчат и ничего не говорят, думая, что нас не трогают и все хорошо, они тоже участники этой войны", - заявил Ярмоленко в интервью Денисов Time.