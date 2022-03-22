"Каждый второй дом разрушен". Полиция показала, как сейчас выглядит освобождённый Макаров
Бои в регионе продолжаются
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небутов на своей странице в Youtube выложил видео с первого посещения Макарова Киевской области после его освобождения.
Небутов говорит, что там сейчас разрушен каждый второй жилой дом. На вопрос начальника, остался ли кто-то в городе, ему сообщили, что уже выехали все, кто этого хотел. Остаются только "одиночки".
Ранее руководитель Киевской областной Военной администрации Александр Павлюк говорил, что Буча и Гостомель
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