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"Каждый второй дом разрушен". Полиция показала, как сейчас выглядит освобождённый Макаров

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Бои в регионе продолжаются

"Каждый второй дом разрушен". Полиция показала, как сейчас выглядит освобождённый Макаров

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небутов на своей странице в Youtube выложил видео с первого посещения Макарова Киевской области после его освобождения.

Небутов говорит, что там сейчас разрушен каждый второй жилой дом. На вопрос начальника, остался ли кто-то в городе, ему сообщили, что уже выехали все, кто этого хотел. Остаются только "одиночки".

Ранее руководитель Киевской областной Военной администрации Александр Павлюк говорил, что Буча и Гостомель пока под оккупацией.

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В статье: война с Россией
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