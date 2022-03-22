"Каждый второй дом разрушен". Полиция показала, как сейчас выглядит освобождённый Макаров

Начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небутов на своей странице в Youtube выложил видео с первого посещения Макарова Киевской области после его освобождения.

Небутов говорит, что там сейчас разрушен каждый второй жилой дом. На вопрос начальника, остался ли кто-то в городе, ему сообщили, что уже выехали все, кто этого хотел. Остаются только "одиночки".