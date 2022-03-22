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Полк Азов показал видео уличных танковых боёв в Мариуполе

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Жестокие кадры

Полк Азов показал видео уличных танковых боёв в Мариуполе

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Полк "Азов", который продолжает держать героическую оборону Мариуполя, показал видео уличных танковых боёв в городе.

Во время боя были уничтожено 4 танка и несколько единиц вражеской боевой техники, сообщают в "Азове".

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В статье: война с Россией
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