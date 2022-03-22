Полк Азов показал видео уличных танковых боёв в Мариуполе
Жестокие кадры
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Полк "Азов", который продолжает держать героическую оборону Мариуполя, показал видео уличных танковых боёв в городе.
Во время боя были уничтожено 4 танка и несколько единиц вражеской боевой техники, сообщают в "Азове".
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Танкісти полку Азов знищують танки, ББМ та піхоту російських окупантів.— АЗОВ (@Polk_Azov) March 22, 2022
Під час бою на вулицях Маріуполя було знищено 4 танки та кілька одиниць ворожої бронетехніки. Азовські танкісти в котре показали ворогу хто господар на вулицях Маріуполя та відправили окупантів в пекло. pic.twitter.com/0t514qGZG5
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