УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Украинские защитники уничтожили вражеский самолет над Мариуполем и два - на Слобожанщине
В тренде

Украинские защитники уничтожили вражеский самолет над Мариуполем и два - на Слобожанщине

Общие новости
(3 голосов)

Браво!

Украинские защитники уничтожили вражеский самолет над Мариуполем и два - на Слобожанщине

Фото: Повітряне командування Схід / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Украинские военные сбили один из самолетов российских оккупантов над Мариуполем. Об этом сообщает Мариупольский городской совет. Это произошло в 16:45 в районе бассейна "Нептун".

В то же время, Воздушное командование "Схід" сообщает об успехах на Слобожанском направлении. Подразделениями, которые находятся в оперативном подчинении одной из зенитных ракетных частей Днепропетровщины, сегодня уничтожены три воздушных цели. Силами ПВО сбит вражеский беспилотник и два боевых самолета страны-агрессора.

Напомним, что бои за город Мариуполь продолжаются. Полк "Азов" на своей странице в твиттере сегодня выложил видео уличных танковых боев.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...