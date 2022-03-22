Украинские защитники уничтожили вражеский самолет над Мариуполем и два - на Слобожанщине
Браво!
Фото: Повітряне командування Схід / Автор невідомий
Украинские военные сбили один из самолетов российских оккупантов над Мариуполем. Об этом сообщает Мариупольский городской совет. Это произошло в 16:45 в районе бассейна "Нептун".
В то же время, Воздушное командование "Схід" сообщает об успехах на Слобожанском направлении. Подразделениями, которые находятся в оперативном подчинении одной из зенитных ракетных частей Днепропетровщины, сегодня уничтожены три воздушных цели. Силами ПВО сбит вражеский беспилотник и два боевых самолета страны-агрессора.
Напомним, что бои за город Мариуполь продолжаются. Полк "Азов" на своей странице в твиттере сегодня выложил
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