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Российская ракета упала на скопление своей же техники в Чернобаевке

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Проклятое для фашистов место

Российская ракета упала на скопление своей же техники в Чернобаевке

Фото: chornobay-rada.gov.ua / Автор невідомий

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Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович раскрыл подробности последнего удачной работы артиллерии на аэродром "Херсон" в Чернобаевке. По словам чиновника, это произошло благодаря удачному попаданию в боекомплект "Смерча".

"Ночью российские войска из района аэродрома начали залпы "Смерчами" по Николаеву. В ответ мы им малость насыпали. В целом попугали, но в районе 01:30 попали четко в боекомплект "Смерча" и детонацией повредило или уничтожило остальные пусковые установки", - пишет Арестович на своей странице в фейсбуке.

Уже сегодня днем российская армия разбила остатки своей техники. Всё благодаря неудачному запуску ракеты ПВО.

"Днем они произвели пуск ракеты ПВО. Ракета пошла вверх, перевернулась и упала вниз точно на скопление техники. Начался пожар", - комментирует Арестович.

Напомним, что последний случай стал уже восьмым с начала открытой войны, когда российская армия теряет свою технику в Чернобаевке.

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В статье: война с Россией
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