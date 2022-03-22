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Лидер Ман Сити поддержал 16-летнего украинца, который пострадал в Мариуполе

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У Давида травма ноги

Лидер Ман Сити поддержал 16-летнего украинца, который пострадал в Мариуполе

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Лидер "Ман Сити" и сборной Бельгии Кевин де Брюйне записал в видео, в качестве поддержки 16-летнего Давида, который получил травму ноги в Мариуполе.

Соответсвующее видео выложила бельгийская журналистка Йоани де Рийке. Давид получил травму ноги во время игры в футбол, когда в Мариуполь попала ракета - один из его друзей умер, второй тяжело ранен.

Сам Давид фанат де Брюйне, из-за чего журналистка и связалась с игроком "Сити". Кевин записал короткое видео, выразив слова поддержки.

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В статье: Кевин Де Брюйне война с Россией
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