Враг нанес авиационный удар по железной дороге в Павлограде

Российская армия нанесла удар по Павлограду. Об этом сообщает председатель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Уничтожена железнодорожная станция Павлоград-2. Разрушено железнодорожное полотно и пути. Сошли с рельсов 15 грузовых вагонов. Погиб один человек. Движение через станцию остановлено на неопределенное время", - написал Резниченко в телеграмм.