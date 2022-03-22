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Враг нанес авиационный удар по железной дороге в Павлограде

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Один человек погиб

Враг нанес авиационный удар по железной дороге в Павлограде

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Российская армия нанесла удар по Павлограду. Об этом сообщает председатель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Уничтожена железнодорожная станция Павлоград-2. Разрушено железнодорожное полотно и пути. Сошли с рельсов 15 грузовых вагонов. Погиб один человек. Движение через станцию остановлено на неопределенное время", - написал Резниченко в телеграмм.

Напомним, что сегодня в Ужгороде и в Днепропетровской области были уничтожены ДРГ.

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В статье: война с Россией
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