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Боевики "ДНР" взяли в заложники эвакуационную колонну под Мариуполем

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"Зелёный коридор" был согласован

Боевики "ДНР" взяли в заложники эвакуационную колонну под Мариуполем

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Боевики банановой республики, подконтрольной кремлю, "ДНР" взяли в заложники эвакуационную колону, которая ехала из Мариуполя. Об этом сообщила вице-премьер министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук во время включения в едином телемарафоне, информирует nv.ua.

"То, что они [оккупанты] делают, - это настоящее зверство. Сегодня на коридоре, который мы в очередной раз попробовали открыть, есть колонна автобусов и сотрудники ГСЧС, которых захватили представители „ДНР“. Они стоят возле Мангуша, мы пытаемся их вытащить всеми силами…

Мы согласовали этот коридор, согласовали с Красным Крестом. Сейчас людей держат в заложниках. Сообщается, что технику заберут, а людей, возможно, отпустят, а возможно нет", - сказала Верещук.

Ранее полк "Азов" показал видео уличных танковых боёв в Мариуполе, следствием которого стало уничтожение четырёх танков врага.

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В статье: война с Россией
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