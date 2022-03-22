Боевики "ДНР" взяли в заложники эвакуационную колонну под Мариуполем

Боевики банановой республики, подконтрольной кремлю, "ДНР" взяли в заложники эвакуационную колону, которая ехала из Мариуполя. Об этом сообщила вице-премьер министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук во время включения в едином телемарафоне, информирует nv.ua.

"То, что они [оккупанты] делают, - это настоящее зверство. Сегодня на коридоре, который мы в очередной раз попробовали открыть, есть колонна автобусов и сотрудники ГСЧС, которых захватили представители „ДНР“. Они стоят возле Мангуша, мы пытаемся их вытащить всеми силами…

Мы согласовали этот коридор, согласовали с Красным Крестом. Сейчас людей держат в заложниках. Сообщается, что технику заберут, а людей, возможно, отпустят, а возможно нет", - сказала Верещук.