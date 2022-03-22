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Белорусы из КГБ обвиняют украинских послов в шпионаже

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Белорусы из КГБ обвиняют украинских послов в шпионаже

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Комитет государственной безопастности Беларуси ликвидировал, по их мнению, резидентуру Украины, действовавшую под дипломатическим прикрытием. Об этом сообщает местное издание БЕЛТА.

"КГБ на протяжении последних лет фиксировалась активная разведывательная деятельность с позиции посольства Украины в Республике Беларусь, а также консульства этого государства в городе Бресте.

При общей численности дипломатической миссии Украины чуть более чем два десятка человек, не менее половины из них являлись кадровыми сотрудниками Главного управления разведки Министерства обороны Украины и Службы внешней разведки Украины", - утверждает заместителя начальника Следственного управления КГБ Константин Бычек.

По данным издания БЕЛТА, сотрудники посольства осуществляли агентурную разведку, предпринимая попытки сформировать разветвленную сеть информаторов из числа белорусов, а также лично собирали разведывательную информацию, в том числе в отношении белорусских военных объектов

"Предпринимаемые КГБ меры по пресечению противоправных проявлений со стороны украинских дипломатов, которые должны были послужить сигналом для украинских спецслужб, не остановили враждебной деятельности против нашей страны.

В соответствии с белорусским законодательством в действиях отдельных украинских дипломатов содержатся признаки преступления, предусмотренного ст. 358 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Шпионаж. Однако в соответствии со ст.31 Венской конвенции о дипломатических отношениях указанные лица пользуются иммунитетом от уголовной юрисдикции государства пребывания. В связи со сложившейся ситуацией Комитетом государственной безопасности приняты исчерпывающие меры по сковыванию разведдеятельности противника и ликвидации резидентуры, действовавшей под дипломатическим прикрытием", - говорит Бычек.

Напомним, ранее Генштаб ВСУ предупреждал, что в Беларуси зафиксированы признаки подготовки ВС страны к прямому вторжению в Украину.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
22.03.2022 в 20:35
Висловіть глибоке занепокоєння...
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