Белорусы из КГБ обвиняют украинских послов в шпионаже
Нашли повод
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Комитет государственной безопастности Беларуси ликвидировал, по их мнению, резидентуру Украины, действовавшую под дипломатическим прикрытием. Об этом сообщает местное издание БЕЛТА.
"КГБ на протяжении последних лет фиксировалась активная разведывательная деятельность с позиции посольства Украины в Республике Беларусь, а также консульства этого государства в городе Бресте.
При общей численности дипломатической миссии Украины чуть более чем два десятка человек, не менее половины из них являлись кадровыми сотрудниками Главного управления разведки Министерства обороны Украины и Службы внешней разведки Украины", - утверждает заместителя начальника Следственного управления КГБ Константин Бычек.
По данным издания БЕЛТА, сотрудники посольства осуществляли агентурную разведку, предпринимая попытки сформировать разветвленную сеть информаторов из числа белорусов, а также лично собирали разведывательную информацию, в том числе в отношении белорусских военных объектов
"Предпринимаемые КГБ меры по пресечению противоправных проявлений со стороны украинских дипломатов, которые должны были послужить сигналом для украинских спецслужб, не остановили враждебной деятельности против нашей страны.
В соответствии с белорусским законодательством в действиях отдельных украинских дипломатов содержатся признаки преступления, предусмотренного ст. 358 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Шпионаж. Однако в соответствии со ст.31 Венской конвенции о дипломатических отношениях указанные лица пользуются иммунитетом от уголовной юрисдикции государства пребывания. В связи со сложившейся ситуацией Комитетом государственной безопасности приняты исчерпывающие меры по сковыванию разведдеятельности противника и ликвидации резидентуры, действовавшей под дипломатическим прикрытием", - говорит Бычек.
Напомним, ранее Генштаб ВСУ предупреждал, что
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