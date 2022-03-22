Польша хочет отправить миротворцев НАТО в Украину
Вопрос ещё будет обсуждаться 24 марта
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Представители Польши на специальном саммите НАТО 24 марта в Брюсселе собираются подать предложение о введении в Украину миротворцев Североатлантического Альянса. Об этом сообщает издание onet.pl.
Это решение станет следствием
Идея такой миссии пока не выносилась на обсуждение в самой Польше. Перед визитом в Киев западный сосед Украины обсуждал его только администрацией Президента США Джо Байдена и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
Американская сторона пока скептически относится к этой идее. За океаном считают, что такой шаг приведёт только к ещё большей эскалации конфликта. В США готовы рассмотреть вопрос, но своих военных в Украину они отправлять не намерены. В
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