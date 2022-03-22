Польша хочет отправить миротворцев НАТО в Украину

Представители Польши на специальном саммите НАТО 24 марта в Брюсселе собираются подать предложение о введении в Украину миротворцев Североатлантического Альянса. Об этом сообщает издание onet.pl.

Это решение станет следствием визитов премьер-министров Польши, Чехии и Словении , а также вице-премьер-министра Польши Ярослава Качинського в Киев на прошлой неделе.

Идея такой миссии пока не выносилась на обсуждение в самой Польше. Перед визитом в Киев западный сосед Украины обсуждал его только администрацией Президента США Джо Байдена и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.