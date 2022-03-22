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Польша хочет отправить миротворцев НАТО в Украину

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Вопрос ещё будет обсуждаться 24 марта

Польша хочет отправить миротворцев НАТО в Украину

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Представители Польши на специальном саммите НАТО 24 марта в Брюсселе собираются подать предложение о введении в Украину миротворцев Североатлантического Альянса. Об этом сообщает издание onet.pl.

Это решение станет следствием визитов премьер-министров Польши, Чехии и Словении, а также вице-премьер-министра Польши Ярослава Качинського в Киев на прошлой неделе.

Идея такой миссии пока не выносилась на обсуждение в самой Польше. Перед визитом в Киев западный сосед Украины обсуждал его только администрацией Президента США Джо Байдена и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Американская сторона пока скептически относится к этой идее. За океаном считают, что такой шаг приведёт только к ещё большей эскалации конфликта. В США готовы рассмотреть вопрос, но своих военных в Украину они отправлять не намерены. В НАТО пока также не ответили положительно на предложение польской стороны, но согласились и дальше всецело помогать Украине. В то же время, представитель правительства Польши Пётр Мюллер сообщил о "положительных сигналах" на это предложение от других партнёров.

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В статье: война с Россией
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