ЕС уверяет, что не будет вводить квоты для беженцев из Украины

Еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон заявила, что ЕС не будет вводить квоты для беженцев из Украины. Распределение будет производиться в соответствии с возможностями отдельных стран-участников ЕС.

"Мы создали платформу солидарности. Встречаемся с Комиссией и правительствами дважды в неделю и обсуждаем эту ситуацию. Страны-члены могут сказать, сколько людей они могут принять. Другие государства-члены говорят, какие у них нужды. Это новый способ подхода к ситуации, без обязательных квот", - сказала Йоханссон.

Такая ситуация беспрецедентна, ведь раньше никогда страны Евросоюза не были настолько лояльны к проблеме беженцев.

В то же время, ЕС призывает присоединиться к системе распределения беженцев и третьи страны – Китай, Канаду, Британию.

Добавим, что по данным ООН, из-за войны с россией Украину уже покинули более 3,5 млн. жителей.