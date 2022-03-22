ЕС уверяет, что не будет вводить квоты для беженцев из Украины
Хотя обычно такая практика есть
Getty Images / Global Images Ukraine
Еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон заявила, что ЕС не будет вводить квоты для беженцев из Украины. Распределение будет производиться в соответствии с возможностями отдельных стран-участников ЕС.
"Мы создали платформу солидарности. Встречаемся с Комиссией и правительствами дважды в неделю и обсуждаем эту ситуацию. Страны-члены могут сказать, сколько людей они могут принять. Другие государства-члены говорят, какие у них нужды. Это новый способ подхода к ситуации, без обязательных квот", - сказала Йоханссон.
Такая ситуация беспрецедентна, ведь раньше никогда страны Евросоюза не были настолько лояльны к проблеме беженцев.
В то же время, ЕС призывает присоединиться к системе распределения беженцев и третьи страны – Китай, Канаду, Британию.
Добавим, что по данным ООН, из-за войны с россией Украину уже покинули более 3,5 млн. жителей.
Популярное сейчас
- "Каждый второй дом разрушен". Полиция показала, как сейчас выглядит освобождённый Макаров
- Рашисты начали расстреливать солдат, которые отказываются воевать
- В США предложили 50 тысяч долларов за голову певички Чичериной, которая сняла флаг Украины в Энергодаре
- Генштаб ВСУ: Разведка оккупантов считает, что установить пророссийскую власть невозможно
- Вокалистка известной рок-группы поддержала Украину в ее войне против фашизма. ФОТО
- Златан Ибрагимович предстал в образе байкера на крутом мотоцикле. ФОТО
Новости по теме
- 01:03 Украинские Генштаб подвел итоги суток: разбитые танки, БМП, авиация и другие вражеские субъекты
- 00:43 Украинские Зеленский: У русских пилотов пустота вместо сердца. Вместо души. Вместо всего, что делает людей людьми
- 00:36 Украинские Спортивный юрист: Евросезон 2022/2023 может пройти без украинских клубов