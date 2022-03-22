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ЕС уверяет, что не будет вводить квоты для беженцев из Украины

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Хотя обычно такая практика есть

ЕС уверяет, что не будет вводить квоты для беженцев из Украины

Getty Images / Global Images Ukraine

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Еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон заявила, что ЕС не будет вводить квоты для беженцев из Украины. Распределение будет производиться в соответствии с возможностями отдельных стран-участников ЕС.

"Мы создали платформу солидарности. Встречаемся с Комиссией и правительствами дважды в неделю и обсуждаем эту ситуацию. Страны-члены могут сказать, сколько людей они могут принять. Другие государства-члены говорят, какие у них нужды. Это новый способ подхода к ситуации, без обязательных квот", - сказала Йоханссон.

Такая ситуация беспрецедентна, ведь раньше никогда страны Евросоюза не были настолько лояльны к проблеме беженцев.

В то же время, ЕС призывает присоединиться к системе распределения беженцев и третьи страны – Китай, Канаду, Британию.

Добавим, что по данным ООН, из-за войны с россией Украину уже покинули более 3,5 млн. жителей.

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В статье: война с Россией
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