Песков в интервью CNN допустил использование россией ядерного оружия для своей защиты
Кто бы сомневался
Пресс-секретарь путина дмитрий песков в разговоре с корреспондентом издания CNN допустил использование россией ядерного оружия. Правда, это было сказано в контексте, если россии будет грозить опасность извне.
"Концепция национальной безопасности россии предполагает использование ядерного оружия только в случае угрозы самому её существованию", - сказал спикер военного преступника путина.
Добавим, что на саммите НАТО 24-го марта будет обсуждаться тема введения миротворческих войск в Украину в ответ на применение россией биологического, химического, кибер- или ядерного оружия. Инициатором миротворческой миссии выступает Польша.
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