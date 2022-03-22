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Песков в интервью CNN допустил использование россией ядерного оружия для своей защиты

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Кто бы сомневался

Песков в интервью CNN допустил использование россией ядерного оружия для своей защиты

UA-Футбол
Новина українською

Пресс-секретарь путина дмитрий песков в ​​разговоре с корреспондентом издания CNN допустил использование россией ядерного оружия. Правда, это было сказано в контексте, если россии будет грозить опасность извне.

"Концепция национальной безопасности россии предполагает использование ядерного оружия только в случае угрозы самому её существованию", - сказал спикер военного преступника путина.

Добавим, что на саммите НАТО 24-го марта будет обсуждаться тема введения миротворческих войск в Украину в ответ на применение россией биологического, химического, кибер- или ядерного оружия. Инициатором миротворческой миссии выступает Польша.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (2)
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Extrim4ik (Extreme)
22.03.2022 в 21:49
#банутый... Угроза для мира - это сама РФ...
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Extrim4ik (Extreme)
22.03.2022 в 22:04
А если быть точнее, угроза для мира - это те, кто руководит сейчас РФ, кто входит в министерство обороны РФ.Всякие Путины, Песковы, Лавровы... Мирные люди в РФ встречаются и нормальные, адекватные...
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