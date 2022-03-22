Песков в интервью CNN допустил использование россией ядерного оружия для своей защиты

Пресс-секретарь путина дмитрий песков в ​​разговоре с корреспондентом издания CNN допустил использование россией ядерного оружия. Правда, это было сказано в контексте, если россии будет грозить опасность извне.

"Концепция национальной безопасности россии предполагает использование ядерного оружия только в случае угрозы самому её существованию", - сказал спикер военного преступника путина.

Добавим, что на саммите НАТО 24-го марта будет обсуждаться тема введения миротворческих войск в Украину в ответ на применение россией биологического, химического, кибер- или ядерного оружия. Инициатором миротворческой миссии выступает Польша.