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Над зданием посольства россии в Польше поднялся дым

Общие новости
(2 голосов)

О природе явления пока только догадки

Над зданием посольства россии в Польше поднялся дым

фото из открытых источников

UA-Футбол
Новина українською

Над зданием посольства россии в Польше поднялся дым. Об этом сообщили сразу несколько изданий, публикуя соответствующее фото. Природа явления пока неизвестна, но есть предположение, что дипломаты сжигают документы.

Над зданием посольства россии в Польше поднялся дым - изображение 1

Похожее явление наблюдалось в посольстве россии в Украине за неделю до полномасштабного вторжения.

Добавим, что россия очень раздражена позицией Польши относительно широкой помощи Украине. Кремль угрожает полякам нанести несколько превентивных ударов по крупным городам страны.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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Moleminer
22.03.2022 в 23:39
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