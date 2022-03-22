Над зданием посольства россии в Польше поднялся дым
О природе явления пока только догадки
фото из открытых источников
Над зданием посольства россии в Польше поднялся дым. Об этом сообщили сразу несколько изданий, публикуя соответствующее фото. Природа явления пока неизвестна, но есть предположение, что дипломаты сжигают документы.
Похожее явление наблюдалось в посольстве россии в Украине за неделю до полномасштабного вторжения.
Добавим, что россия очень раздражена позицией Польши относительно широкой помощи Украине. Кремль угрожает полякам нанести несколько превентивных ударов по крупным городам страны.
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Комментарии (1)
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Moleminer
22.03.2022 в 23:39
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