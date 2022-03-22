Над зданием посольства россии в Польше поднялся дым. Об этом сообщили сразу несколько изданий, публикуя соответствующее фото. Природа явления пока неизвестна, но есть предположение, что дипломаты сжигают документы.

Похожее явление наблюдалось в посольстве россии в Украине за неделю до полномасштабного вторжения.

Добавим, что россия очень раздражена позицией Польши относительно широкой помощи Украине. Кремль угрожает полякам нанести несколько превентивных ударов по крупным городам страны.