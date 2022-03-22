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Источник: После разговора Байдена с Си Цзиньпином Китай не помогает россии в военном плане

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Здравый смысл преобладает

Источник: После разговора Байдена с Си Цзиньпином Китай не помогает россии в военном плане

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В ходе провальной для себя войны с Украиной россия обращалась за помощью к Китаю. Но не допустить этого союза пытаются Соединенные Штаты Америки, уведомившие КНР о возможных санкциях в случае какой-либо помощи россии. Недавно лидеры двух стран поговорили между собой по телефону, и с тех пор позиция Китая стала более четкой.

Как сообщает издание CNN, после разговора Байдена и Си Цзиньпина Китай не поставляет россии оружие и не оказывает агрессору никакой другой помощи.

Известно также, что в Киеве ждут телефонного разговора между Владимиром Зеленским и лидером Китая.

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В статье: война с Россией
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