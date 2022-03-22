Источник: После разговора Байдена с Си Цзиньпином Китай не помогает россии в военном плане

В ходе провальной для себя войны с Украиной россия обращалась за помощью к Китаю. Но не допустить этого союза пытаются Соединенные Штаты Америки, уведомившие КНР о возможных санкциях в случае какой-либо помощи россии. Недавно лидеры двух стран поговорили между собой по телефону, и с тех пор позиция Китая стала более четкой.

Как сообщает издание CNN, после разговора Байдена и Си Цзиньпина Китай не поставляет россии оружие и не оказывает агрессору никакой другой помощи.

Известно также, что в Киеве ждут телефонного разговора между Владимиром Зеленским и лидером Китая.