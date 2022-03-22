УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Глава ОП Ермак: В Киеве ожидают телефонный разговор между Зеленским и Си Дзиньпином
В тренде

Глава ОП Ермак: В Киеве ожидают телефонный разговор между Зеленским и Си Дзиньпином

Общие новости
(1 голосов)

Китай может сыграть ключевую роль в распределении сил

Глава ОП Ермак: В Киеве ожидают телефонный разговор между Зеленским и Си Дзиньпином

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил в твиттере, что в Киеве ожидают телефонный разговор между лидерами Украины и Китая.

Добавим, что ранее Си Дзиньпин провел разговор с президентом США Джо Байденом, после чего позиция Китая стала более четкой. Источники сообщают, что КНР под влиянием США не помогает россии оружием или какими-либо другими средствами.

Читайте такжеИсточник: После разговора Байдена с Си Цзиньпином Китай не помогает россии в военном плане

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...