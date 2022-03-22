Глава ОП Ермак: В Киеве ожидают телефонный разговор между Зеленским и Си Дзиньпином
Китай может сыграть ключевую роль в распределении сил
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил в твиттере, что в Киеве ожидают телефонный разговор между лидерами Украины и Китая.
І Київ сподівається, що Пекін відіграє вагому роль у завершенні цієї війни. Ми очікуємо на розмову @ZelenskyyUa й Сі Цзіньпіна.— Andriy Yermak (@AndriyYermak) March 22, 2022
Добавим, что ранее Си Дзиньпин провел разговор с президентом США Джо Байденом, после чего позиция Китая стала более четкой. Источники сообщают, что КНР под влиянием США не помогает россии оружием или какими-либо другими средствами.
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