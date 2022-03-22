Восточный фронт: украинские защитники сбили два самолета, подбили пять танков и утилизировали более полусотни оккупантов

Оперативно-тактическая группировка "Восток" подвела итоги последних суток на своем участке фронта. На этом направлении оккупанты совершили три атаки, но все они были успешно отбиты украинскими воинами. В итоге, рашисты понесли немалые потери.

Личный состав – 54 человека;

человека; танки – 5 (уничтожено – 3, повреждено – 2);

(уничтожено – 3, повреждено – 2); САУ, пушки – 1 ;

; АО – 5 ;

; самолеты – 2 ;

; БПЛА – 2 ;

; специальная техника – 1 ;

; захвачено БМП-3 – 3.

"С каждым днем ​​враг теряет все больше людей и техники. Оккупанты бросают в бой не подготовленных и деморализованных людей. Вместо этого украинские воины мотивированы, ведь знают, что отстаивают свою страну, свою землю, защищают собственные семьи и своих детей. Поэтому, победа Украина – только вопрос времени", - говорится в сообщении.

Напомним, что общие потери личного состава российской армии вторжения уже превышают пятнадцать тысяч.