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Восточный фронт: украинские защитники сбили два самолета, подбили пять танков и утилизировали более полусотни оккупантов

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Восточный фронт: украинские защитники сбили два самолета, подбили пять танков и утилизировали более полусотни оккупантов

фото - фейсбук

UA-Футбол
Новина українською

Оперативно-тактическая группировка "Восток" подвела итоги последних суток на своем участке фронта. На этом направлении оккупанты совершили три атаки, но все они были успешно отбиты украинскими воинами. В итоге, рашисты понесли немалые потери.

  • Личный состав – 54 человека;
  • танки – 5 (уничтожено – 3, повреждено – 2);
  • САУ, пушки – 1;
  • АО – 5;
  • самолеты – 2;
  • БПЛА – 2;
  • специальная техника – 1;
  • захвачено БМП-3 – 3.

"С каждым днем ​​враг теряет все больше людей и техники. Оккупанты бросают в бой не подготовленных и деморализованных людей. Вместо этого украинские воины мотивированы, ведь знают, что отстаивают свою страну, свою землю, защищают собственные семьи и своих детей. Поэтому, победа Украина – только вопрос времени", - говорится в сообщении.

Напомним, что общие потери личного состава российской армии вторжения уже превышают пятнадцать тысяч.

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В статье: война с Россией
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