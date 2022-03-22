Восточный фронт: украинские защитники сбили два самолета, подбили пять танков и утилизировали более полусотни оккупантов
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Оперативно-тактическая группировка "Восток" подвела итоги последних суток на своем участке фронта. На этом направлении оккупанты совершили три атаки, но все они были успешно отбиты украинскими воинами. В итоге, рашисты понесли немалые потери.
- Личный состав – 54 человека;
- танки – 5 (уничтожено – 3, повреждено – 2);
- САУ, пушки – 1;
- АО – 5;
- самолеты – 2;
- БПЛА – 2;
- специальная техника – 1;
- захвачено БМП-3 – 3.
"С каждым днем враг теряет все больше людей и техники. Оккупанты бросают в бой не подготовленных и деморализованных людей. Вместо этого украинские воины мотивированы, ведь знают, что отстаивают свою страну, свою землю, защищают собственные семьи и своих детей. Поэтому, победа Украина – только вопрос времени", - говорится в сообщении.
Напомним, что общие потери личного состава российской армии вторжения уже превышают пятнадцать тысяч.
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