Генпрокуратура Украины завела дело об изнасиловании против одного из российских оккупантов
К ним - ничего кроме отвращения и презрения
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Офис генеральной прокуратуры Украины подробно сообщил об одном из гнусных поступков российского оккупанта на украинской земле. Как написала Ирина Венедиктова, подтверждены факты того, что российский военный насиловал жену мирного жителя под Киевом.
"В одном из сел Броварского района этот изверг ворвался в частный дом и застрелил хозяина.
После этого пьяный оккупант вместе со своим сослуживцем неоднократно насиловал жену убитого мирного жителя, при этом угрожая ей насилием и оружием. Даже угрожал её малолетнему ребенку, который был вместе с потерпевшей", - говорится в сообщении.
Генпрокуратура уже завела дело против изверга. Прокуроры Киевщины установили военнослужащего рф, убившего безоружного мужчину и неоднократно насиловавшего его жену.
Российскому оккупанту сообщили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны заочно. Его объявили в розыск, а в суд подали ходатайство о задержании.
Это первое официально задокументированное дело по изнасилованию, но не первый факт сексуального насилия российских "освободителей" на украинской земле.
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