УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Генпрокуратура Украины завела дело об изнасиловании против одного из российских оккупантов
В тренде

Генпрокуратура Украины завела дело об изнасиловании против одного из российских оккупантов

Общие новости
(2 голосов)

К ним - ничего кроме отвращения и презрения

Генпрокуратура Украины завела дело об изнасиловании против одного из российских оккупантов

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Офис генеральной прокуратуры Украины подробно сообщил об одном из гнусных поступков российского оккупанта на украинской земле. Как написала Ирина Венедиктова, подтверждены факты того, что российский военный насиловал жену мирного жителя под Киевом.

"В одном из сел Броварского района этот изверг ворвался в частный дом и застрелил хозяина.

После этого пьяный оккупант вместе со своим сослуживцем неоднократно насиловал жену убитого мирного жителя, при этом угрожая ей насилием и оружием. Даже угрожал её малолетнему ребенку, который был вместе с потерпевшей", - говорится в сообщении.

Генпрокуратура уже завела дело против изверга. Прокуроры Киевщины установили военнослужащего рф, убившего безоружного мужчину и неоднократно насиловавшего его жену.

Российскому оккупанту сообщили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны заочно. Его объявили в розыск, а в суд подали ходатайство о задержании.

Это первое официально задокументированное дело по изнасилованию, но не первый факт сексуального насилия российских "освободителей" на украинской земле.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Фейсбук

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...