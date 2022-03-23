Владимир Зеленский анонсировал возможный визит в Украину Папы Римского

В очередном обращении к украинскому народу Владимир Зеленский подвел итоги 27-го дня борьбы против российского оккупанта. День оказался очень насыщенным на дипломатическом фронте: президент Украины побеседовал с Папой Римским, выступил перед итальянским Парламентом, провел беседы с президентом Словакии и Премьер-министром Канады.

И уже есть плоды: Италия обещает усилить санкции против страны-агрессора, Канада на планируемых на этой неделе саммитах поддержит Украину в вопросе ее гарантий безопасности, Словакия сотрудничает с нами по предоставлению вооружения. Также был разговор с министром иностранных дел Греции.

Особо следует обратить внимание на разговор с главой Католической церкви.

"Поблагодарил Его Святейшество за четкую и сильную позицию против войны и за молитвы за Украину. Верю, что сможем организовать Его визит в Украину, который поддержит каждого из нас, украинцев", - сказал президент Украины.

Также Зеленский не обделил вниманием болезненную тему Мариуполя.

"Несмотря на все сложности, сегодня все же удалось спасти 7 тысяч 26 мариупольцев. Завтра – продолжим эту работу. Наши представители пытаются договориться о гуманитарных коридорах в Киевской, Харьковской, Запорожской и Луганской областях", - отметил глава государства.

И добавил, что ради победы надо работать всем вместе, оно того стоит: "Будем работать, будем бороться, как только можем. До последнего. Храбро и открыто. На всех площадках. С полной энергией. На результат. Со всеми нашими силами. И не устанем. Отдохнем, когда победим".

Смотрите полное видеообращение Владимира Зеленского.