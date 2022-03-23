Артиллерийские системы, танки и самолеты. Генштаб ВСУ рассказал, сколько вражеской техники было уничтожено за сутки

Генштаб ВСУ в традиционной ночной сводке (по состоянию на 24:00 22.03.2022) рассказал о свежей ситуации на фронте.

Прежде всего, следует отметить количество вражеских потерь за последние сутки. Генеральный штаб пишет:

"Украинскими защитниками и защитницами было отбито 7 атак врага и уничтожено 7 танков, 2 БМП, 6 артиллерийских систем и несколько автомобилей, захвачено 3 БМП-3. Подразделениями ПВО были поражены воздушные цели противника, а именно 2 БПЛА, 4 самолета и ракета "Точка -У". Потери личного состава противника составили около 100 человек (потери оккупантов уточняются)".

Одна из главных тем дня – возможное наступление на украинские позиции белорусской армии. Украинская разведка держит руку на пульсе событий:

"Существует вероятность привлечения вооруженных сил республики беларусь в войне против Украины на стороне российской федерации. Но, по имеющейся информации, большое количество личного состава и некоторые командиры отказываются от участия в оккупационных действиях против Нашего Государства".

Напомним, что ранее Генштаб ВСУ отчитывался о том, что у оккупационной армии стремительно иссякают ресурсы. Их осталось на несколько дней.