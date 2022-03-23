УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Чернобаевка - украинский Бермудский треугольник. Как соцсети отреагировали на тупость российских военных
В тренде

Чернобаевка - украинский Бермудский треугольник. Как соцсети отреагировали на тупость российских военных

Общие новости
(1 голосов)

Это село уже стало легендарным

Чернобаевка - украинский Бермудский треугольник. Как соцсети отреагировали на тупость российских военных

Фото з відкритих джерел

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Чернобаевка – это страшный сон оккупантского рашиста. Наверное, сейчас он еще более ужасный, чем с Бандерой. Это та деревня, о которой уже ходят легенды. Она стала украинским Бермудским треугольником.

Впервые о Чернобаевке вспомнили 27 февраля 2022 - именно тогда произошел дебютный разгром российских войск украинскими воинами. В тот день на местном аэродроме высадился десант орков, который был разбит вместе с техникой. Правда, Чернобаевка известна не только как одним из пунктов дохлой русни – таких на (и в) украинских землях уже много. Феномен в том, что российские военные ДЕВЯТЬ раз по состоянию на утро 23 марта были разгромлены там.

Село расположено в 11 километрах северо-западнее Херсона. В самом областном центре дела сейчас идут не лучшим для Украины образом, однако это лишь временно, ведь такое ощущение, что россияне или просто дают возможность ВСУ уничтожить технику на сотни миллионов долларов, или на самом деле они настолько тупые.

Учитывая комичность ситуации, украинские пользователи соцсетей не смогли удержаться и начали шутить о Чернобаевке. Хотя здесь больше идет речь о несуразности оккупантов.

Часть орков не знает, что они направляются на аэродром в Чернобаевке. Но те, кто в курсе выглядят именно так.

Чернобаевка - украинский Бермудский треугольник. Как соцсети отреагировали на тупость российских военных - изображение 1

Чернобаевка - украинский Бермудский треугольник. Как соцсети отреагировали на тупость российских военных - изображение 2

Учитывая события в Чернобаевке, нынешняя мобилизация на россии проходит следующим образом.

Чернобаевка - украинский Бермудский треугольник. Как соцсети отреагировали на тупость российских военных - изображение 3

Главное, что их туда же кто постоянно и зачем-то посылает.

Чернобаевка - украинский Бермудский треугольник. Как соцсети отреагировали на тупость российских военных - изображение 4

Ну а нам, украинцам, от этого только легче.

Чернобаевка - украинский Бермудский треугольник. Как соцсети отреагировали на тупость российских военных - изображение 5

Правда, кажется, что некоторые пользователи разоблачили секретную информацию.

Чернобаевка - украинский Бермудский треугольник. Как соцсети отреагировали на тупость российских военных - изображение 6

Учитывая, что постоянно идут атаки на аэродром в Чернобыевке с неба, то в России нет другого выбора, как…

Чернобаевка - украинский Бермудский треугольник. Как соцсети отреагировали на тупость российских военных - изображение 7

К этой теме уже готовы и постеры для возможных будущих фильмов. Каждый из главных персонажей играет свою роль.

Чернобаевка - украинский Бермудский треугольник. Как соцсети отреагировали на тупость российских военных - изображение 8 Чернобаевка - украинский Бермудский треугольник. Как соцсети отреагировали на тупость российских военных - изображение 9

И главный режиссер уже нашелся.

Чернобаевка - украинский Бермудский треугольник. Как соцсети отреагировали на тупость российских военных - изображение 10

Хочется, чтобы такой Чернобаевки было больше по всей Украине.

Чернобаевка - украинский Бермудский треугольник. Как соцсети отреагировали на тупость российских военных - изображение 11

Если оккупанты захотят еще, то можно воспользоваться их же фразой.

Чернобаевка - украинский Бермудский треугольник. Как соцсети отреагировали на тупость российских военных - изображение 12

А также не нужно забывать о своих бывших.

Чернобаевка - украинский Бермудский треугольник. Как соцсети отреагировали на тупость российских военных - изображение 13

И напоследок пожелания для всех рашистов.

Чернобаевка - украинский Бермудский треугольник. Как соцсети отреагировали на тупость российских военных - изображение 14
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...