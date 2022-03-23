Чернобаевка - украинский Бермудский треугольник. Как соцсети отреагировали на тупость российских военных

Чернобаевка – это страшный сон оккупантского рашиста. Наверное, сейчас он еще более ужасный, чем с Бандерой. Это та деревня, о которой уже ходят легенды. Она стала украинским Бермудским треугольником.

Впервые о Чернобаевке вспомнили 27 февраля 2022 - именно тогда произошел дебютный разгром российских войск украинскими воинами. В тот день на местном аэродроме высадился десант орков, который был разбит вместе с техникой. Правда, Чернобаевка известна не только как одним из пунктов дохлой русни – таких на (и в) украинских землях уже много. Феномен в том, что российские военные ДЕВЯТЬ раз по состоянию на утро 23 марта были разгромлены там.

Село расположено в 11 километрах северо-западнее Херсона. В самом областном центре дела сейчас идут не лучшим для Украины образом, однако это лишь временно, ведь такое ощущение, что россияне или просто дают возможность ВСУ уничтожить технику на сотни миллионов долларов, или на самом деле они настолько тупые.

Учитывая комичность ситуации, украинские пользователи соцсетей не смогли удержаться и начали шутить о Чернобаевке. Хотя здесь больше идет речь о несуразности оккупантов.

Часть орков не знает, что они направляются на аэродром в Чернобаевке. Но те, кто в курсе выглядят именно так.

Учитывая события в Чернобаевке, нынешняя мобилизация на россии проходит следующим образом.

Главное, что их туда же кто постоянно и зачем-то посылает.

Ну а нам, украинцам, от этого только легче.

Правда, кажется, что некоторые пользователи разоблачили секретную информацию.

Учитывая, что постоянно идут атаки на аэродром в Чернобыевке с неба, то в России нет другого выбора, как…

К этой теме уже готовы и постеры для возможных будущих фильмов. Каждый из главных персонажей играет свою роль.

И главный режиссер уже нашелся.

Хочется, чтобы такой Чернобаевки было больше по всей Украине.

Если оккупанты захотят еще, то можно воспользоваться их же фразой.

А также не нужно забывать о своих бывших.

И напоследок пожелания для всех рашистов.