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Неужели?! Россияне вывели военную технику из Чернобыевки

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(7 голосов)

В девятый раз в Чернобаевке не будет?

Неужели?! Россияне вывели военную технику из Чернобыевки

Новина українською

Новые спутниковые снимки показали, что российская армия, вероятно, вывела большую часть своей авиации из аэродрома под Херсоном.

Речь идет об уже легендарной для украинцев Чернобаевки, где ВСУ много раз накрывали противника артиллерийскими ударами, однако оккупанты упрямо снова и снова возвращали туда свою военную технику.

В частности, в результате одного из ударов был ликвидирован командующий 8-й армией южного военного округа РФ генерал-лейтенант Андре1 Мордвичев.

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В статье: война с Россией
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