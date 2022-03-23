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Канцлер Германии призывает ввести эмбарго на российские нефть и газ

Общие новости
(2 голосов)

Пора переходить от слов к делу

Канцлер Германии призывает ввести эмбарго на российские нефть и газ

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что европейские санкции в отношении России должны быть не краткосрочной мерой, но более продолжительным конфликтом.

Как сообщает BBC, он особо подчеркнул необходимость положить конец германской зависимости от импорта российских нефти, газа и угля как можно скорее и предельно интенсивно.

"Европа, вместе со своими друзьями, ввела невиданные по своей жесткости в отношении столь крупной страны санкции. И видно, что они оказывают воздействие. В рамках этого мы также думаем об инструментах, которые оказывали бы такой же эффект на агрессора, но при этом имели минимальные последствия для экономического развития у нас дома, и чтобы мы могли потянуть эти санкции".

Многие на Западе выражают недовольство тем, что несмотря на развязанную Россией войну европейские страны продолжают закупать в России углеводороды, обеспечивая таким образом постоянный приток денег для ее экономики и финансирования военной кампании.

Заметим, что ранее намерение отказаться от покупки российской нефти задекларировали США, Британия, Канада и Австралия.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (3)
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can (Торонто, Львов)
23.03.2022 в 08:37
Так, заплатити бiльше за енергоресурси - це ж не життями людей розраховуватись! Посидьте без ресторанiв, заправте машини за бiльшу цiну, вiдмовтесь на якийсь час вiд шопiнгу та купiвлi оргтехнiки та побутових захцянок, ремонта домiвок. Будьте людьми! Грошi, витраченi на побут, навiть близько не стоять з людськими життями. Таки, доходить. Якщо гiдрi не вiдрубати голову, вона прийде i до вас! Добра всiм, хто з нами, особлива подяка Штатам, Великобритам та Полякам!
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0
0
aleks68
23.03.2022 в 07:21
неужели дошло до .....?
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+1
0
fanat_football (Херсон)
23.03.2022 в 07:05
Довго ж до них доходило. Мабуть, через ду..пу йшло.
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+1
0

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