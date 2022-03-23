Канцлер Германии призывает ввести эмбарго на российские нефть и газ
Пора переходить от слов к делу
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что европейские санкции в отношении России должны быть не краткосрочной мерой, но более продолжительным конфликтом.
Как сообщает BBC, он особо подчеркнул необходимость положить конец германской зависимости от импорта российских нефти, газа и угля как можно скорее и предельно интенсивно.
"Европа, вместе со своими друзьями, ввела невиданные по своей жесткости в отношении столь крупной страны санкции. И видно, что они оказывают воздействие. В рамках этого мы также думаем об инструментах, которые оказывали бы такой же эффект на агрессора, но при этом имели минимальные последствия для экономического развития у нас дома, и чтобы мы могли потянуть эти санкции".
Многие на Западе выражают недовольство тем, что несмотря на развязанную Россией войну европейские страны продолжают закупать в России углеводороды, обеспечивая таким образом постоянный приток денег для ее экономики и финансирования военной кампании.
Заметим, что ранее намерение отказаться от покупки российской нефти задекларировали США, Британия, Канада и Австралия.
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