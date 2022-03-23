В одном из российских отрядов спецназа только 10% личного состава готовы воевать

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины в оперативной утренней сводке за 23 марта снова сообщает, что противник на отдельных направлениях деморализован.

"Во время штурма города Мариуполя в одном из отрядов спецназначения, привлеченного к ведению активных боевых действий, менее 10% личного состава готовы продолжить участие в войне, остальные убиты, ранены, больны или деморализованы", говорится в официальном сообщении.

Генштаб уточнил, что группировкой Воздушных Сил ВСУ за предыдущие сутки было поражено более 17 воздушных целей врага (6 самолетов, 5 БПЛА, 1 вертолет и 5 крылатых ракет). Кроме того, авиация Воздушных Сил наносила сокрушительные удары по скоплению техники и живой силы противника и производили поражение вражеских крылатых ракет.