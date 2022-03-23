Кополовец: Тимощук - это получеловек, которому деньги залепили глаза

Известный в прошлом украинский футболист Михаил Кополовец рассказал о своем отношении к Ярославу Ракицкому и Анатолию Тимощуку.

– Эта война снимет много масок. Ракицкий провел много матчей за сборную Украины, он не может быть в стороне. Есть же душа, сердце. Да, он перешел в российскую команду, но когда идет война, когда убивают его людей (если он чувствует себя украинцем), он не может просто смотреть и играть в футбол. Такого человека я бы принял. Так на него многие злились, но он провел много матчей в составе национальной команды. Он понял, он не может находиться в россии.

Если сравнивать его с Тимощуком, то Анатолий – человек без позиции. Правильно сказал Артем Федецкий, что деньги затмили ему все. Это не человек, это получеловек, у которого нет сердца и души. Я так понимаю, что он заблудился. Я не уверен, что он чувствует себя россиянином. Думаю, он чувствует себя украинцем. Если он сейчас все признает и уедет оттуда, то его тоже не очень ждут. Поэтому он принял такую ​​позицию – сидит и молчит. О таких людях даже не хочется говорить, тошнит от них. Если ты сидишь там и видишь, что происходит в твоем государстве – погибают люди и дети, миллионы уезжают из страны – а ты, человек на который смотрят, не можешь донести свое мнение и сказать "Не стреляйте".

Даже сидящие там кацапы полностью русские, бормочут, что против войны. А ты не можешь связать два слова. Тем более ты рисовал флаги Украины на щеках. Это не человек. Это... нет слов. Не хочу говорить некрасивые слова. Это пустое место, нам уже не о чем говорить, именно об этом человеке.

– Но ведь он мог переехать на работу в условную Германию.

– У него было много вариантов. Даже если бы он вернулся в Украину и где-нибудь выступил хорошо, мы бы его простили. Таков мы добрый украинский народ, с добрым и искренним сердцем. Все бы забылось, если бы он сейчас в трудную минуту поддержал свой народ. А что он сделал? Засунул язык в задницу и сидит где-нибудь в кустах.

А говорить о работе... Он более серьезный миллионер, сколько лет играл в футбол. У него уже есть 10-20 миллионов долларов на счетах, если его не заблокировали. Может, и больше. Но это человек без позиции, которому деньги залепили глаза. Он показал, кто он. Придет время, жалеть будет уже поздно. В России ему тоже не дадут спокойно жить. Или мы, или они, – сказал Кополовец.