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В Чернигове орки уничтожили автомобильный мост, по нему завозилась гуманитарная помощь

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Сбросили авиабомбы

В Чернигове орки уничтожили автомобильный мост, по нему завозилась гуманитарная помощь

Корюківські партизани

Новина українською

В Чернигове российские военные разбомбили автомобильный мост, сооружение соединяло город с Киевом. Информацию подтвердил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

На мост сбросили авиабомбы, один из пролетов упал. По этому мосту из Чернигова ранее передвигались эвакуационные рейсы для гражданских, также завозилась гуманитарная помощь в город.

Напомним, что 24 февраля россия начала вторжение на территорию Украины. Сегодня уже который день в городах страны происходит ужас – кафиры стреляют по школам, больницам, жилым домам; гибнут гражданские и маленькие дети.

Некоторые населенные пункты, в которых происходят ожесточенные бои, находятся на грани гуманитарной катастрофы. Оккупанты не дают возможности мирным жителям эвакуироваться и занимаются мародерством.

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В статье: война с Россией
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