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Повреждены здания в двух районах, люди получили травмы. Орки вновь обстреляли столицу Украины

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Киев выстоит

Повреждены здания в двух районах, люди получили травмы. Орки вновь обстреляли столицу Украины

Getty Images / Global Images Ukraine

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Киевская городская государственная администрация сообщает, что врагом были обстреляны торговый центр, дома частного сектора и многоэтажки.

Пожар ликвидирован, пострадавших нет. Повреждены помещения торгового центра и два частных дома (Святошинский район столицы).

Кроме того, утром обстрелам подвергся Шевченковский район. На месте работают спасатели и медики. На данный момент есть возгорание в нескольких частных домах и в многоэтажке. Четыре человека травмировано. Информация о пострадавших и характере разрушений – уточняется.

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В статье: Киев война с Россией
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Источник:
t.me/KyivCityOfficial

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