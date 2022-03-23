Повреждены здания в двух районах, люди получили травмы. Орки вновь обстреляли столицу Украины

Киевская городская государственная администрация сообщает, что врагом были обстреляны торговый центр, дома частного сектора и многоэтажки.

Пожар ликвидирован, пострадавших нет. Повреждены помещения торгового центра и два частных дома (Святошинский район столицы).

Кроме того, утром обстрелам подвергся Шевченковский район. На месте работают спасатели и медики. На данный момент есть возгорание в нескольких частных домах и в многоэтажке. Четыре человека травмировано. Информация о пострадавших и характере разрушений – уточняется.