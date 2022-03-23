Повреждены здания в двух районах, люди получили травмы. Орки вновь обстреляли столицу Украины
Киев выстоит
Getty Images / Global Images Ukraine
Киевская городская государственная администрация сообщает, что врагом были обстреляны торговый центр, дома частного сектора и многоэтажки.
Пожар ликвидирован, пострадавших нет. Повреждены помещения торгового центра и два частных дома (Святошинский район столицы).
Кроме того, утром обстрелам подвергся Шевченковский район. На месте работают спасатели и медики. На данный момент есть возгорание в нескольких частных домах и в многоэтажке. Четыре человека травмировано. Информация о пострадавших и характере разрушений – уточняется.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:t.me/KyivCityOfficial
Популярное сейчас
- "Дед сумасшедший, что ли?" Кополовец жестко ответил Луческу на "спорт вне политики"
- В одном из российских отрядов спецназа только 10% личного состава готовы воевать
- Ещё 3 женщины обвинили бывшего тренера Челси в сексуальных домогательствах
- Генштаб ВСУ: Разведка оккупантов считает, что установить пророссийскую власть невозможно
- Святослав Вакарчук дал концерт на площади Львовского железнодорожного вокзала
- Златан Ибрагимович предстал в образе байкера на крутом мотоцикле. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...