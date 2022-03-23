Тот, кто хотел штурмовать Одессу. ВСУ уничтожили командира бригады морской пехоты рф
Ибо нефиг шастать (плавать)
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинские военные ликвидировали командира бригады морской пехоты рф. Об этом сегодня утром, 23 марта, рассказал спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук.
"Морские пехотинцы, которые хотели штурмовать Одессу, гниют теперь под Николаевом и Мариуполем. Пришло еще одно хорошее известие, ведь наши уничтожили командира бригады морской пехоты рф".
15 марта появилась информация, что со стороны Крыма в направлении Одессы могли идти несколько десантных надводных кораблей армии рф. На спутниковом снимке, сделанном 15 марта в 11:47 по киевскому времени, видны три группы кораблей.
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