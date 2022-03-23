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"Вы когда-либо пили воду из лужи?" Экс-игрок Шахтера вырвался из ада Мариуполя

Общие новости
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Владимир Яксманицкий находился 3 недели в городе, который блокируют рашисты

"Вы когда-либо пили воду из лужи?" Экс-игрок Шахтера вырвался из ада Мариуполя

Фото: Google

Новина українською

Бывший защитник "Шахтера" и молодежной сборной Украины Владимир Яксманицкий рассказал об ужасных подробностях в Мариуполе, где ему пришлось находиться под постоянными обстрелами российских оккупантов

"Отхожу после трех недель в аду. Люди, воюющие в соцсетях, поймите - в аду, где находились жители Мариуполя, соцсетей нет. Там ничего нет, от слова совсем. Вы когда-либо пили воду из лужи или сточной трубы, когда растаял снег на крыше?" - написал Яксманицкий в своем Instagram.

Напомним, Яксманицкий на протяжении своей карьеры выступал за "Шахтер", алчевскую "Сталь", донецкий "Металлург", "Ильичевец" (ныне "Мариуполь"), и луганскую "Зарю".

"Вы когда-либо пили воду из лужи?" Экс-игрок Шахтера вырвался из ада Мариуполя - изображение 1
Скриншот: Instagram iaksmanitskiivladimir
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В статье: Владимир Яксманицкий война с Россией
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Источник:
Football Hub

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Комментарии (1)
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royalstas (Вінниця)
23.03.2022 в 11:13
Так може хтось не хотів українську вчити тим самим продемонструвати що він українець і тому росія захотіла забрати вас в склад прекрасної росії? Саме знання що на территорії іншої країни є громадяни які розмовляють твоєю мовою для фашистів є приводом для вторгнення! Think about it.....
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