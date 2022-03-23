"Вы когда-либо пили воду из лужи?" Экс-игрок Шахтера вырвался из ада Мариуполя
Владимир Яксманицкий находился 3 недели в городе, который блокируют рашисты
Фото: Google
Бывший защитник "Шахтера" и молодежной сборной Украины Владимир Яксманицкий рассказал об ужасных подробностях в Мариуполе, где ему пришлось находиться под постоянными обстрелами российских оккупантов
"Отхожу после трех недель в аду. Люди, воюющие в соцсетях, поймите - в аду, где находились жители Мариуполя, соцсетей нет. Там ничего нет, от слова совсем. Вы когда-либо пили воду из лужи или сточной трубы, когда растаял снег на крыше?" - написал Яксманицкий в своем Instagram.
Напомним, Яксманицкий на протяжении своей карьеры выступал за "Шахтер", алчевскую "Сталь", донецкий "Металлург", "Ильичевец" (ныне "Мариуполь"), и луганскую "Зарю".
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