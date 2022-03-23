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Парни из ВСУ могут 9 (!) раз подряд. Арестович сообщил о выходе новой серии сериала Чернобаевка

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Netflix должен это экранизировать

Парни из ВСУ могут 9 (!) раз подряд. Арестович сообщил о выходе новой серии сериала Чернобаевка

Getty Images / Global Images Ukraine

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Советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович развернуто ответил на публикацию украинской гражданки в Facebook. Та написала (в контексте систематичных унижений российских войск в Чернобаевке): "Я бачу, що хлопці з ЗСУ можуть 8 раз підряд".

"Вообще-то, девять. Я уже устал смеяться. Сегодня ночью их крыли с небольшими перерывами часа три. Очередные РСЗО Смерч, которые били по Николаеву, сегодня молчали. Вероятно, эта партия замолчала навсегда. Боекомплект к ним уничтожен, было ярко".

"Благодаря значительным запасам этого самого боекомплекта, концерт был с прекрасной подсветкой и множеством возгораний. Самой техники на аэродроме намного меньше, чем раньше, но и то, что было – в значительной мере порублено от разрывов боеприпасов. В полной мере можно утверждать про успешный выход очередной, 9-й серии, сериала "Чернобаевка".

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В статье: война с Россией Алексей Арестович Чернобаевка
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Источник:
facebook.com/alexey.arestovich

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