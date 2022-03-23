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Переехал его танком. Солдат армии орков обвинил своего командира в гибели сослуживцев

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Ваньки, не останавливайтесь

Переехал его танком. Солдат армии орков обвинил своего командира в гибели сослуживцев

Getty Images / Global Images Ukraine

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Украинский журналист Роман Цимбалюк поведал на своей странице в Facebook увлекательную историю об отношении солдат рф к своим командирам.

"Две БТГр 37-й отдельной мотострелковой бригады (в/ч 69647, Кяхта) в ходе боевых действий в районе Макарова (Киевская область) из более, чем 1500 военнослужащих, потеряли около 50% личного состава, очень много солдат получили ранения разной степени тяжести".

"Военнослужащий танкового батальона 37 омсбр обвинил в гибели друзей-сослуживцев командира бригады полковника Юрия Медведева. Выбрав удобный момент во время боя, солдат переехал танком стоящего рядом командира, повредив ему обе ноги".

"Сейчас полковник Медведев находится в больнице на территории Беларуси, в ожидании денежной компенсации за боевое ранение, полученное в ходе выполнения "специальной военной операции по защите Донбасса". Полковник Медведев награжден орденом мужества".

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В статье: война с Россией
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Источник:
facebook.com/RomanTsymbaliuk

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