Переехал его танком. Солдат армии орков обвинил своего командира в гибели сослуживцев

Украинский журналист Роман Цимбалюк поведал на своей странице в Facebook увлекательную историю об отношении солдат рф к своим командирам.

"Две БТГр 37-й отдельной мотострелковой бригады (в/ч 69647, Кяхта) в ходе боевых действий в районе Макарова (Киевская область) из более, чем 1500 военнослужащих, потеряли около 50% личного состава, очень много солдат получили ранения разной степени тяжести".

"Военнослужащий танкового батальона 37 омсбр обвинил в гибели друзей-сослуживцев командира бригады полковника Юрия Медведева. Выбрав удобный момент во время боя, солдат переехал танком стоящего рядом командира, повредив ему обе ноги".