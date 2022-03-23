Переехал его танком. Солдат армии орков обвинил своего командира в гибели сослуживцев
Ваньки, не останавливайтесь
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский журналист Роман Цимбалюк поведал на своей странице в Facebook увлекательную историю об отношении солдат рф к своим командирам.
"Две БТГр 37-й отдельной мотострелковой бригады (в/ч 69647, Кяхта) в ходе боевых действий в районе Макарова (Киевская область) из более, чем 1500 военнослужащих, потеряли около 50% личного состава, очень много солдат получили ранения разной степени тяжести".
"Военнослужащий танкового батальона 37 омсбр обвинил в гибели друзей-сослуживцев командира бригады полковника Юрия Медведева. Выбрав удобный момент во время боя, солдат переехал танком стоящего рядом командира, повредив ему обе ноги".
"Сейчас полковник Медведев находится в больнице на территории Беларуси, в ожидании денежной компенсации за боевое ранение, полученное в ходе выполнения "специальной военной операции по защите Донбасса". Полковник Медведев награжден орденом мужества".
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