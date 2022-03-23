600 тысяч человек в заложниках. Эрефия блокирует выезд россиян из Крыма
Все в духе режима фашистов.
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Режим диктатуры путина готов пустить в расход даже граждан своей страны.
Как сообщает Министерство обороны Украины, военные эрефии блокируют выезд россиян из Крыма в сторону материковой части рф.
Формально, запрет выезда объясняется борьбой с украинскими диверсантам и возможными "треррористическими атаками".
Но на практике это попытка подавления панических настроений у граждан, которые масово переселялись на территорию оккупированного полуострова после 2014-го года и теперь пытаются сбежать обратно.
В первых рядах "беглецов" - семьи и близкие военных, правохранителей, а также так называемой "администрации Севастополя".
С момента вторжения в Украину, в Крыму зафиксирован резкий рост активности: люди продают недвижимость, меняют регистрацию и выводят бизнес с полуострова.
Фактически путин сейчас держит в заложниках около 600 тысяч граждан рф, которые незаконно находятся на оккупированной территории и ощущают неуверенность в своем статусе.
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