Режим диктатуры путина готов пустить в расход даже граждан своей страны.

Как сообщает Министерство обороны Украины, военные эрефии блокируют выезд россиян из Крыма в сторону материковой части рф.

Формально, запрет выезда объясняется борьбой с украинскими диверсантам и возможными "треррористическими атаками".

Но на практике это попытка подавления панических настроений у граждан, которые масово переселялись на территорию оккупированного полуострова после 2014-го года и теперь пытаются сбежать обратно.

В первых рядах "беглецов" - семьи и близкие военных, правохранителей, а также так называемой "администрации Севастополя".

С момента вторжения в Украину, в Крыму зафиксирован резкий рост активности: люди продают недвижимость, меняют регистрацию и выводят бизнес с полуострова.

Фактически путин сейчас держит в заложниках около 600 тысяч граждан рф, которые незаконно находятся на оккупированной территории и ощущают неуверенность в своем статусе.