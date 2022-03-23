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Подоляк назвал 4 шага для европейских партнеров, чтобы тем не снились мертвые глаза украинских детей

Общие новости
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Жестко, но правильно

Подоляк назвал 4 шага для европейских партнеров, чтобы тем не снились мертвые глаза украинских детей

Фото: Офіс президента України

Новина українською

Советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк опубликовал очередной комментарий в своем Твиттере, на этот раз касательно призыва о помощи к европейским партнерам.

"Дорогие партнеры! Не хотите видеть в своих снах мертвые глаза убитых украинских детей и чувствовать гарь из Мариуполя? Лишь четыре шага: современная ПВО, если не можете закрыть небо; крылатые ракеты / боеприпасы для тяжелых реактивных систем; жесткое нефтяное эмбарго; тотальное закрытие портов для кораблей рф".

На этой неделе Джо Байден прилетит на экстренный саммит НАТО, где помимо всего прочего, может быть обсужден вопрос дополнительных поставок оружия в Украину.

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В статье: война с Россией Михаил Подоляк
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Источник:
twitter.com/Podolyak_M

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