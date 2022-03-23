Подоляк назвал 4 шага для европейских партнеров, чтобы тем не снились мертвые глаза украинских детей

Советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк опубликовал очередной комментарий в своем Твиттере, на этот раз касательно призыва о помощи к европейским партнерам.

"Дорогие партнеры! Не хотите видеть в своих снах мертвые глаза убитых украинских детей и чувствовать гарь из Мариуполя? Лишь четыре шага: современная ПВО, если не можете закрыть небо; крылатые ракеты / боеприпасы для тяжелых реактивных систем; жесткое нефтяное эмбарго; тотальное закрытие портов для кораблей рф".

На этой неделе Джо Байден прилетит на экстренный саммит НАТО, где помимо всего прочего, может быть обсужден вопрос дополнительных поставок оружия в Украину.