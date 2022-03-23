Ахметов: Азовсталь и комбинат им. Ильича никогда не будут работать под властью рф
О событиях в Мариуполе.
Фото: ФК Шахтер Донецк
Владелец "Шахтера" Ринат Ахметов в интервью The Wall Street Journal высказался о судьбе заводов в Мариуполе, которые также принадлежат ему.
"Российские войска превращают Мариуполь в руины, убивают мариупольцев и бомбят заводы. Ни при каких обстоятельствах эти заводы не будут работать под российской оккупацией", - заявил украинских бизнесмен.
В городе, который уже почти месяц является эпицентром боевых действий на юге Украины, но не сдается, есть два крупных металлургических завода - "Азовсталь" иММК им. Ильича. На них работало порядка 40 тысяч человек. По его словам, сейчас заводы подконтрольны Украине, благодаря героическим усилиям украинской армии.
"Азовсталь" и ММК им. Ильича, на которых в городе работало около 40 000 человек. Оба завода находятся под контролем Украины, но заводы временно закрыты", - цитирует слова WSJ Ахметова.
Ахметов является владельцем Азовстали и комбината им. Ильича.
Популярное сейчас
- "Перережу ему горло". Алиев рассказал о возможной встрече с путиным
- Артиллерийские системы, танки и самолеты. Генштаб ВСУ рассказал, сколько вражеской техники было уничтожено за сутки
- Ещё 3 женщины обвинили бывшего тренера Челси в сексуальных домогательствах
- Генштаб ВСУ: Разведка оккупантов считает, что установить пророссийскую власть невозможно
- Святослав Вакарчук дал концерт на площади Львовского железнодорожного вокзала
- Златан Ибрагимович предстал в образе байкера на крутом мотоцикле. ФОТО