Ахметов: Азовсталь и комбинат им. Ильича никогда не будут работать под властью рф

Владелец "Шахтера" Ринат Ахметов в интервью The Wall Street Journal высказался о судьбе заводов в Мариуполе, которые также принадлежат ему.

"Российские войска превращают Мариуполь в руины, убивают мариупольцев и бомбят заводы. Ни при каких обстоятельствах эти заводы не будут работать под российской оккупацией", - заявил украинских бизнесмен.

В городе, который уже почти месяц является эпицентром боевых действий на юге Украины, но не сдается, есть два крупных металлургических завода - "Азовсталь" иММК им. Ильича. На них работало порядка 40 тысяч человек. По его словам, сейчас заводы подконтрольны Украине, благодаря героическим усилиям украинской армии.

"Азовсталь" и ММК им. Ильича, на которых в городе работало около 40 000 человек. Оба завода находятся под контролем Украины, но заводы временно закрыты", - цитирует слова WSJ Ахметова.

Ахметов является владельцем Азовстали и комбината им. Ильича.