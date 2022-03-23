Польша заподозрила 45 российских дипломатов в шпионаже. В посольстве жгут документы

Агентство внутренней безопасности Польши составило список из подозреваемых в шпионаже 45 российских дипломатов и требует их высылки. Об этом сообщает пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Станислав Жарин.

Агентство внутренней безопасности, передавая список в МИД, просило срочно выдворить этих людей с территории Республики Польша. Как добавил Жарин, деятельность этих лиц нарушала польское законодательство и противоречила Венской конвенции.

Уже известно, что российский посол был вызван в Министерство иностранных дел Польши.

Интересно, что с утра в сети были опубликованы фото российского посольства в Варшаве, над которым поднимался дым. Очевидно, русские шпионы сжигали документы, которые могли бы стать свидетельством их противоправной деятельности.

Напомним, что Польша является одним из крупнейших союзников Украины, оказывая большую помощь. В частности, Варшава планирует затронуть вопрос на саммите НАТО об отправке миротворцев Альянса в Украину. В Москве уже заявили, что это станет прямым столкновением между войсками НАТО и армией россии.