"Нужно, чтобы рф остановила цунами своего вторжения". Зеленский – к народу и политикам Японии

Сегодня, 23 марта, Владимир Зеленский обратился к народу и политикам Японии.

"Вы стали первыми в Азии, кто начал сильно давить на россию для восстановления мира, кто поддержал санкции против россии. И я призываю вас продолжать это делать. Призываю объединять усилия стран Азии – ваших партнеров, чтобы стабилизировать ситуацию. Чтобы рф искала мир и остановила цунами своего жестокого вторжения в Украину. Нужно эмбарго на торговлю с рф, чтобы деньги не шли в руки российскому государству".

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Также президент Украины рассказал своей аудитории о действиях оккупантов, которые таят в себе большую опасность – в частности, Зеленский говорил о захвате орками ЧАЭС, стрельбе армии рф по химическому промышленному заводу в Сумах и многом другом: