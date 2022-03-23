УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. "Нужно, чтобы рф остановила цунами своего вторжения". Зеленский – к народу и политикам Японии
В тренде

"Нужно, чтобы рф остановила цунами своего вторжения". Зеленский – к народу и политикам Японии

Общие новости
(3 голосов)

Выступает каждый день – и правильно делает

"Нужно, чтобы рф остановила цунами своего вторжения". Зеленский – к народу и политикам Японии

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня, 23 марта, Владимир Зеленский обратился к народу и политикам Японии.

"Вы стали первыми в Азии, кто начал сильно давить на россию для восстановления мира, кто поддержал санкции против россии. И я призываю вас продолжать это делать. Призываю объединять усилия стран Азии – ваших партнеров, чтобы стабилизировать ситуацию. Чтобы рф искала мир и остановила цунами своего жестокого вторжения в Украину. Нужно эмбарго на торговлю с рф, чтобы деньги не шли в руки российскому государству".

Читайте такжеПольша заподозрила 45 российских дипломатов в шпионаже. В посольстве жгут документы

Также президент Украины рассказал своей аудитории о действиях оккупантов, которые таят в себе большую опасность – в частности, Зеленский говорил о захвате орками ЧАЭС, стрельбе армии рф по химическому промышленному заводу в Сумах и многом другом:

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией Владимир Зеленский
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...