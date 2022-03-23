"Они приходят сюда, как бомжи". Экс-хавбек Карпат высмеял армию рф

Экс-полузащитник "Карпат" и "Миная" Михаил Кополовец прошелся по российским оккупантам, которые вторглись на украинские земли.

Они приходят сюда, как бомжи, бл**ь – голые-босые чмошники. Понабирают максимально деградированных из деревень людей, которым в лесах, в Норильске, в Сибири, на Чукотке нечего делать. Армия для них – это обеспечение, какая-то квартира. Это же максимально деградированные, конченые люди.

"Настолько велик градус отвращения к этим людям, которые просто решили зайти на нашу землю... Кто-то мог подумать, что в XXI веке может быть такой беспредел в центре Европы? Конечно, люди встали, им еще везет, что у нас нет столько оружия.

Я не виню их или путина, я виню русский народ. путин – это ваш представитель, ваша армия, ваши сыновья и дети. Мне не важно, как он там на 25 лет оказался. Я еще думал, будут какие-нибудь колебания, люди выйдут, а там максимально полная деградация, зомбоящик. К сожалению, не с кем говорить, просто нету.

Раньше я считал, что русский народ – это какие-то высокоинтеллектуальные люди, которые действительно такими когда-то были. Но за 30 лет из них сделали настолько деградированную, конченую нацию. Они просто оторваны от мира, как корабль в океане, который нигде не может приземлиться, изолированный. А что с ними дальше будет? Меня не интересует, что будет с ними, а что будет с нами. Я верю, что мы это это поборем, потому что с нами бог", – рассказал Кополовец.