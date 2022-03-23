Ирпень, Буча и Гостомель взяты в кольцо Вооруженными силами Украины

Макаровская, Бучанская, Ирпенская, Дмировская громады остаются под постоянным обстрелом врага, в Дмитровской идет передвижение оккупанта, происходят обстрелы окрестных сел. Ночью обстреляли Шпитьки, что привело к пожару. Постоянно ведутся бои на Житомирской трассе. На данный момент Ирпень, Буча, Гостомель взяты в кольцо Вооруженными силами Украины.

Многие деревни находятся в оккупации, что приближает гуманитарную катастрофу. У населения не остается продуктов, медикаментов, гигиенических товаров, детского питания. В частности, речь идет о Клавдиево-Тарасово, Севериновке, Березовке, Николаевке.

Села Загальцы, Галинка, Качалы, Старая Буда, Мирча, Тальское Бородянской общины оккупированы. Села без связи. Оккупанты врываются в дома, ищут пищу и алкоголь. Российские солдаты врываются в дома, мародерят, отстреливают собак, скот режут на мясо.

Немишаевская громада – нет света, газа, связи. Нуждаются в продуктах, воде, медикаментах. Большой запрос на эвакуацию. Окапывается враг. В Песковской территориальной громаде в результате авиабомбардировки разрушены 4 дома. Песковская, Коцюбинская, Белогородская, Вишневая, Борщаговская громады под контролем местных органов власти.