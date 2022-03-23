Наказаны за провал? Шойгу и другие приближенные холуи путина загадочно исчезли

Шли 27-е сутки кровопролитной войны между Украиной и российскими фашистами.

В кровожадном угаре оправдывания геноцида украинского народа, в эрефии только сейчас заметили, что куда-то загадочно пропал министр обороны сергей шойгу.

Последние упоминания о нем датированы 11-м марта - с тех пор ни слова.

В Офисе президента Украины также отреагировали на эту новость.

"Нет также системных и важных протокольных заявлений других тяжеловесов, включая председателей спецслужб Патрушева, Бортникова, Нарышкина. Также исчезли из обязательных протоколов. Громче, чем обычно, молчат экономисты – премьер Мишустин, глава ЦБ Набиуллина, министр Решетников. Словом, все намертво исчезли даже из публичного протокольного пространства", - заявил советник ОП Подоляк.

Из более или менее важных персон остались только глава МИДа лавров и пресс-секретарь путина песков.

"Остался только Лавров, который пытается на внешних рынках доказать, что если Россия не будет убивать мирных граждан Украины, Европа может задумать плохое. Песков, периодически искренне верящий, что все "по плану спецоперации" и поэтому обязательно необходимо получить для РФ пятый пакет санкций с нефтяным эмбарго и закрытием мировых портов. И классические российские пропагандисты, продолжающие наговаривать себе вполне конкретные юридические претензии "после". Интересная тишина…", - отметил Подоляк.