Арестович: Мы перевалили за сотню сбитых самолетов противника

Ситуация по российскому вторжению – брифинг советника руководителя Офиса Президента Алексея Арестовича (23.03.2022 – день).

"Воздушные силы Украины в течение суток обеспечили агрессору безумное небо и ад. Сбито шесть самолетов противника, один вертолет и пять беспилотников, а также пять крылатых ракет. Мы перевалили за сотню сбитых самолетов, сейчас их – 105".