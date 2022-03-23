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Арестович: Мы перевалили за сотню сбитых самолетов противника

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Психотерапия

Арестович: Мы перевалили за сотню сбитых самолетов противника

ОП

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Ситуация по российскому вторжению – брифинг советника руководителя Офиса Президента Алексея Арестовича (23.03.2022 – день).

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"Воздушные силы Украины в течение суток обеспечили агрессору безумное небо и ад. Сбито шесть самолетов противника, один вертолет и пять беспилотников, а также пять крылатых ракет. Мы перевалили за сотню сбитых самолетов, сейчас их – 105".

"На протяжении суток состояние, положение и характер действий противника и наших сил существенно не изменились, идут тактические бои. Враг продолжает атаковать Мариуполь, город показывает героическое сопротивление и высокий военный профессионализм".

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В статье: война с Россией Алексей Арестович
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