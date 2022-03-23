Возле Изюма ВСУ уничтожили до 60% личного состава врага

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины в дневной сводке за 23 марта сообщил о ситуации на Слобожанском направлении. Здесь подразделения российских оккупантов сосредотачивают усилия на блокировке городов Харьков и Сумы и восстановлении потерь личного состава.

"В результате боев в районе Изюма силами обороны Украины уничтожены до 60 процентов личного состава и военной техники оккупационных подразделений", - докладывает Генштаб ВСУ.

Ранее сообщалось, что в одном из отрядов спецназначения армии РФ, привлеченного к ведению активных боевых действий на территории Мариуполя, менее 10% личного состава готовы продолжить участие в войне, остальные убиты, ранены, больны или деморализованы.

В общей сложности ВСУ уже уничтожили около 15600 человек армии россии, более полутысячи танков, более 100 самолетов и много другой военной техники.