Зря Чичерина старалась. Жители Энергодара сняли и уничтожили советское знамя на флагштоке
Город не сдается оккупантам.
фото из открытых источников
Буквально вчера интернет облетело видео, на котором группировка боевиков притащила в Энергодар певицу ртом Чичерину.
Недопевица даже на камеру сняла украинский флаг со сздания мэрии.
Однако, жителям города нашлось, что ответить носителям лишней хромосомы.
Неравнодушные сняли с флагштока красное советское знамя и сожгли его под запись.
Никогда Энергодар не сдастся варварам.
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