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Зря Чичерина старалась. Жители Энергодара сняли и уничтожили советское знамя на флагштоке

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Город не сдается оккупантам.

Зря Чичерина старалась. Жители Энергодара сняли и уничтожили советское знамя на флагштоке

фото из открытых источников

UA-Футбол
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Буквально вчера интернет облетело видео, на котором группировка боевиков притащила в Энергодар певицу ртом Чичерину.

Недопевица даже на камеру сняла украинский флаг со сздания мэрии.

Однако, жителям города нашлось, что ответить носителям лишней хромосомы.

Неравнодушные сняли с флагштока красное советское знамя и сожгли его под запись.

Никогда Энергодар не сдастся варварам.

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В статье: война с Россией
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