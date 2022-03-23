Зря Чичерина старалась. Жители Энергодара сняли и уничтожили советское знамя на флагштоке

Буквально вчера интернет облетело видео, на котором группировка боевиков притащила в Энергодар певицу ртом Чичерину.

Недопевица даже на камеру сняла украинский флаг со сздания мэрии.

Однако, жителям города нашлось, что ответить носителям лишней хромосомы.

Неравнодушные сняли с флагштока красное советское знамя и сожгли его под запись.

Никогда Энергодар не сдастся варварам.