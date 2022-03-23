ВСУ уничтожили вражескую колонну обеспечения

Вооруженные силы Украины уничтожили еще одну колонну обеспечения россиян. Об этом сообщают Сухопутные войска ВС Украины на своей странице в фейсбуке.

"Теперь кто-то недоест, недоспит, недострельнет", - отмечают в описании к видео.

Внимание. На видео присутствует ненормативная лексика