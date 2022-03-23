НАТО готовится предоставить Украине оборудование против химических и ядерных угроз
Весь адекватный мир продолжает поддерживать Украину в войне против сумасшедшего карлика
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг анонсировал, что Альянс будет вести разговор о предоставлении Украине оборудования против химической или ядерной угроз. Об этом он сообщил на брифинге накануне саммита лидеров НАТО, который должен состояться 24 марта, информирует "Европейская правда".
"Я ожидаю, что завтра союзники согласуют предоставление дополнительной поддержки [Украине]. Это включает помощь в сфере кибербезопасности, а также оборудование, которое поможет Украине защититься от химических, биологических, радиологических и ядерных угроз.
Мы решительны сделать все, что мы можем, чтобы поддержать Украину. Но мы ответственны гарантировать, что война не выйдет за пределы Украины и не станет конфликтом между Россией и НАТО", - сказал Столтенберг.
Напомним, что член НАТО, Польша,
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