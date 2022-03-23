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Зеленский присвоил трем офицерам звание бригадных генералов

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Зеленский присвоил трем офицерам звание бригадных генералов

Фото: Офіс президента України

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Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Украины Владимир Зеленский подписал указ о присвоении трем украинским офицерам звания бригадных генералов. Соответствующий указ уже размещен на официальном сайте главы государства.

  • полковнику Зубанычу Василию Ивановичу – заместителю Командующего объединенных сил;
  • полковнику Перцу Сергею Степановичу – заместителю Командующего объединенных сил;
  • полковнику Собко Сергею Станиславовичу – начальнику штаба – заместителю Командующего Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины.

Бригадный генерал - первичное, нижнее генеральское военное звание высшего офицерского состава, которое занимает промежуточное место между полковником и генерал-майором.

Напомним, что в начале полномасштабной войны Владимир Зеленский повысил в звании Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

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В статье: война с Россией Владимир Зеленский Герои Украины
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