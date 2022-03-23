Зеленский присвоил трем офицерам звание бригадных генералов

Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Украины Владимир Зеленский подписал указ о присвоении трем украинским офицерам звания бригадных генералов. Соответствующий указ уже размещен на официальном сайте главы государства.

полковнику Зубанычу Василию Ивановичу – заместителю Командующего объединенных сил;

полковнику Перцу Сергею Степановичу – заместителю Командующего объединенных сил;

полковнику Собко Сергею Станиславовичу – начальнику штаба – заместителю Командующего Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины.

Бригадный генерал - первичное, нижнее генеральское военное звание высшего офицерского состава, которое занимает промежуточное место между полковником и генерал-майором.