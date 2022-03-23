Возродиться после войны: объясняем детали и триумф Плана Маршалла

Сложно без слез смотреть на то, во что превращает путинская орда красивые украинские города.

Убытки даже не поддаются подсчетам - речь уже не о сотнях тысяч, а миллионах бездомных. Ничего подобного Европа не видела со времен Второй мировой. И именно тот опыт 70-летней давности напоминает - даже такую беду можно преодолеть.

В 1946 году только в Западной Германии были уничтожены свыше 5 млн домов и квартир, плюс сюда же привезли 12 млн выселенных немцев из Силезии и Восточной Пруссии. Эти люди не имели ни еды, ни крыши над головой, ничего. Однако…

Вы точно слышали про "План Маршалла". Буквально вчера о необходимости его имплементации в Украине заговорили британцы, французы, поляки.

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Thierry Monasse

Так вот, этот самый План Маршалла и спас западных немцев, а еще весь европейский континент от послевоенной разрухи 40-х.

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Джордж Кетлет Маршалл-младший - так его звали.

Американский генерал, который по-военному четко сформулировал главную мысль послевоенного мира - без процветающей Европы не будет процветающей Америки.

После победы над нацизмом в руинах лежала не только Германия, но и победители. Из-за убитой инфраструктуры нормальный обмен товарами между городами и селами был нарушен; производство хромало; параллельно всех тащил на дно План Моргентау.

Кто не слышал - это так американцы назвали деиндустриализацию Германии, которая, по их мнению, должна была обезопасить мир от Третьей мировой. Немцев планировались превратить в отсталых аграриев - вывозили заводы, блокировали производство. В итоге получили лишь голод.

На начало 1947-го Европа обеспечивала себя зерном, хлопком и медью на 40%, свинцом - на 30%, салом и маслом - на 15%. Все это приходилось импортировать, тратя последние резервы; восстанавливать экономики было не на что.

Америка не могла просто сидеть и смотреть. Во-первых, Европа была крупнейшим рынком сбыта американских товаров - прежде всего, зерна, нефти и оборудования. Если бы рынок накрылся - обвалилось бы и производство в США тоже.

Во-вторых, на Западе набирали силу коммунисты. Советы уже облизывались на Францию и Италию: в Марселе шли красные бунты; Пальмиро Тольятти собирал сотни тысяч на итальянских площадях. Еще немного и США получили бы абсолютно враждебный континент. Медлить было нельзя.

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Маршалл презентовал свой план в Гарварде 5 июня 47-го.

В США его поняли далеко не все - особенно в части восстановления Германии, которую дальше считали исчадьем ада. Зато Британия, Франция и остальные были очарованы. США предлагали им гигантские деньги на восстановление, из которых 85% предоставлялись как гранты и лишь 15% как кредиты под мизерный процент.

Президент Трумэн подписывает План Маршалла, Фото: beyondplanb.eu

В большинстве случаев помощь означала товары и услуги, предоставляемых американскими компаниями. Расплачивался с ними за это напрямую федеральный бюджет. Продовольствие, сырье, топливо - много чего обещали, но главнее прочего - оборудование для заводов и фабрик, чтобы Европа могла перезапуститься заново.

Схему придумали довольно хитрую: помощь от США шла европейским правительствам, а уже те продавали ее местным компаниям за свою валюту - франки, марки, лиры и тд. Вырученные деньги откладывались на спецсчета и, таким образом, изымались из экономики, сдерживая инфляцию.

В общей сложности пакет помощи на 5 лет превысил 17 млрд долларов - по различным оценкам это свыше 150-200 млрд в ценах 2020 года.

Насчет условий - они просты. Во-первых, прозрачность и доступ американцев к публичным финансам страны. На практике в европейской столице, согласившейся на сотрудничество, сидел топ-менеджер какой-нибудь большой американской компании, и с ним согласовывали, на что конкретно шла помощь.

Во-вторых, Европа снижала до минимума таможенные пошлины не только для американских товаров, но и стирала границы внутри континента. В США подсчитали, что без связки "рурский уголь - лотарингская руда" ни Франция, ни Германия не преодолеют кризис, и вдохновили их на создание Европейского объединения угля и стали - первого прототипа будущего Евросоюза. После объединения промышленных цепочек французов с немцами риск новой войны упал почти до нуля, ведь одна страна была полностью зависима от другой и наоборот.

Страны, получавшие помощь по Плану. Графика: wikimedia.org

Ну, а в-третьих, для получения американской помощи надо было вышвырнуть из правительства коммунистов, зависимых от СССР - здесь все ясно, объяснять не надо.

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Именно так закладывался фундамент того, что мы сейчас зовем объединенным Западом.

Сталин взбесился, когда к Плану захотели присоединиться Польша и Чехословакия - конечно, им не позволили. Это США давали выбор - Союз его только забирал.

Чехословакия, впрочем, еще сыграла важную роль в имплементации Плана Маршалла. Документ подвис в Сенате - там многие возмущались тратами на немцев, а будущие выгоды считали сказками. Убедил их только страх. В феврале 48-го коммунисты при помощи Красной армии свергли коалиционное правительство в Праге, подмяв страну под себя. Тогда и стало ясно: если бездействовать - это будущее ждет всю Европу.

США успели спасти от него 15 государств - от Британии, Ирландии и Исландии до Турции и Греции. Из них больше всего помощи получил Лондон (3,2 млрд), за ним - Париж (2,2); бывшим агрессорам Италии и Германии доставили товаров и услуг на 1,2 и 1,4 млрд соответственно.

Генералы Эйзенхауэр и Маршалл вскоре после победы над нацистами, Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Abbie Rowe/PhotoQuest

И поскольку американцы давали не рыбу, а удочку, а рыбачить в Европе умели издавна, результат их общих усилий был просто феноменален. За 4 года - до конца 1951-го - ВВП стран, подписавших План Маршалла, вырос на 33% до 159 млрд долларов.

За этот же период объемы промышленного производства и торговли выросли на 40% в сравнении с 1938 годом, а сельское хозяйство, которое еще в 47-м лежало в руинах, превзошло довоенные показатели на 11%.

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Накопленные ресурсы позволили европейским странам поднимать зарплаты, отстраивать разбитые кварталы, реконструировать дороги. Начал формироваться средний класс - лучшее снадобье против коммунистической заразы.

Пожалуй, никто и никогда не предоставлял другому региону столько средств, сколько США западной Европе после Войны, но игра стоила свеч - Америка из регионального лидера превратилась в сверхдержаву, лидера и заступника всего капиталистического мира.

Маршалл повернул историю всего человечества - и поэтому его помнят и чтят до сих пор. В 2017 году в Берлине даже праздновали 70-летие его речи в Гарварде; Ангела Меркель выступала, все дела.

Генри Киссинджер и Ангела Меркель на праздновании 70-летия Плана Маршалла, Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Kay Nietfeld/picture alliance

Мало кто знает, что уже через два года после введения Плана сам Маршалл ушел в отставку из-за несогласия с решением Белого дома признать и помогать еврейскому государству на Ближнем Востоке. Генерал не верил, что оно выстоит посреди арабского моря - он был не провидец, а просто человек.

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В тот прекрасный день, когда враг откатится не только к своим границам, но и в 1917 год, нам будет нужен такой же человек.

Запад десятилетиями не верил в Украину. Как метко заметил Иван Семесюк, для него мы были как государство Шредингера - никто не понимал и даже не хотел понять, что там внутри. Ну, теперь знают. Это должно помочь с доверием - без него никаких Планов не бывает.

Как и 70 лет назад, речь опять идет не о рыбе - Африку заваливают гуманитаркой полвека, а развитие как стояло, так и стоит. На столе вопрос удочки - Украине нужны новые заводы, фабрики, много миллиардов инвестиций и единая экономическая зона с ЕС без искусственных барьеров и границ.

Дешево Запад не откупится, и это будет хоть и недостаточной, но расплатой за взращенного монстра на Востоке. Ведь если бы Германия, Франция и другие не закрыли глаза на Грузию, Сирию и Крым; если бы диверсифицировали поставки нефти и газа, если бы разобрались с происхождением денег российских олигархов…

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Anastasia Vlasova

Впрочем, что говорить - сами все знаете. Радует только одно - из "государства Шредингера" мы превратились в главную сенсацию ХХІ века, а это значит, помощь обязательно будет. И она будет огромной.