УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Общие потери россии на войне в Украине могут достигать 40 000 человек - НАТО
В тренде

Общие потери россии на войне в Украине могут достигать 40 000 человек - НАТО

Общие новости
(1 голосов)

У остальных вернуться домой уцелевшими с украинской земли шансы тоже небольшие

Общие потери россии на войне в Украине могут достигать 40 000 человек - НАТО

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Российская армия уже потеряла на войне в Украине в диапазоне от 30 до 40 тысяч солдат. Об этом сообщает корреспондент Джефф Селдин со ссылкой на анонимный источник в НАТО.

От 7 до 15 тысяч, вероятно, уже погибли. Общие потери, включая раненых, взятых в плен или пропавших без вести, составляют в диапазоне от 30 до 40 тысяч.

"Наши данные основаны на том, что сообщают украинские власти. Российская сторона даёт заведомо ошибочную информацию", - сообщает источник.

Напомним, что рашисты продолжают скрывать количество потерь на войне в Украине. Местное марионеточне Министерство обороны лишь однажды объявило, что на украинской земле полягло полтысячи солдат. На днях в пропагандистском российском издании "Комсомольская правда" вышел интернет-материал с "опечаткой" о потерях в районе 10 тысячах убитых, однако информацию на сайте быстро подчистили.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...