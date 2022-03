Общие потери россии на войне в Украине могут достигать 40 000 человек - НАТО

Российская армия уже потеряла на войне в Украине в диапазоне от 30 до 40 тысяч солдат. Об этом сообщает корреспондент Джефф Селдин со ссылкой на анонимный источник в НАТО.

От 7 до 15 тысяч, вероятно, уже погибли. Общие потери, включая раненых, взятых в плен или пропавших без вести, составляют в диапазоне от 30 до 40 тысяч.

"Наши данные основаны на том, что сообщают украинские власти. Российская сторона даёт заведомо ошибочную информацию", - сообщает источник.

Напомним, что рашисты продолжают скрывать количество потерь на войне в Украине. Местное марионеточне Министерство обороны лишь однажды объявило, что на украинской земле полягло полтысячи солдат. На днях в пропагандистском российском издании "Комсомольская правда" вышел интернет-материал с "опечаткой" о потерях в районе 10 тысячах убитых, однако информацию на сайте быстро подчистили.

