Общие потери россии на войне в Украине могут достигать 40 000 человек - НАТО
У остальных вернуться домой уцелевшими с украинской земли шансы тоже небольшие
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Российская армия уже потеряла на войне в Украине в диапазоне от 30 до 40 тысяч солдат. Об этом сообщает корреспондент Джефф Селдин со ссылкой на анонимный источник в НАТО.
От 7 до 15 тысяч, вероятно, уже погибли. Общие потери, включая раненых, взятых в плен или пропавших без вести, составляют в диапазоне от 30 до 40 тысяч.
"Наши данные основаны на том, что сообщают украинские власти. Российская сторона даёт заведомо ошибочную информацию", - сообщает источник.
Напомним, что рашисты продолжают скрывать количество потерь на войне в Украине. Местное марионеточне Министерство обороны лишь однажды объявило, что на украинской земле полягло полтысячи солдат. На днях в пропагандистском российском издании "Комсомольская правда"
BREAKING: 7,000-15,000 #Russia|n troops likely killed in #Ukraine, per a @NATO official briefing reporters on condition of anonymity— Jeff Seldin (@jseldin) March 23, 2022
Total losses -including wounded, captured or missing- could be in the 30,000-40,000 range
Estimates based on #Ukraine intel, observations
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