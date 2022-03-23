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Российская элита ищет рычаги влияния на своего президента-неадеквата и готова к радикальным шагам

Общие новости
(1 голосов)

Президент страны-агресора не подпускает к себе олигархов

Российская элита ищет рычаги влияния на своего президента-неадеквата и готова к радикальным шагам

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Российские олигархи продолжают крайне негативно относиться к идее президента российской передации владимира путина из-за войны на украинской земле, ведь на них наложены огромные санкции. Как сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, элита рассматривает варианты его устранения от власти.

"В Москве состоялась встреча российского олигарха Петра Авена и казахского миллиардера Александра Машкевича. Во время встречи Авен отметил, что российские олигархи крайне раздражены политикой Путина. Санкции, наложенные на Россию и конкретных бизнесменов из-за войны в Украине, больно ударили по состояниям российских миллиардеров.

Также говорилось о том, что представители российского крупного бизнеса пока ищут пути влияния на диктатора или на его близкое окружение из силового блока. Но это осложняется тем, что Путин находится в жесткой изоляции и практически никого к себе не подпускает. В первую очередь, олигархов, которых он считает "ненадежными". Впрочем, большой российский бизнес уже готов к радикальным шагам. Отдельные олигархи даже обсуждают оплату физического устранения Путина", - говорится в сообщении украинских разведчиков.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
23.03.2022 в 19:08
Серед того бидла є еліта?
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